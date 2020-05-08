МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций смог вырасти на фоне внешнего позитива, несмотря на противоречивую динамику в течение торговой сессии пятницы.

Курс рубля вечером уверенно прибавляет на фоне дорожающей нефти и заявлений главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов повысился на 0,29%, до 2641,55 пункта, индекс РТС — на 0,88%, до 1136,34 пункта. При этом за неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,34%, РТС вырос на 1,01%.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.04 мск падал на 67 копеек, до 73,43 рубля, курс евро — на 62 копейки, до уровня 79,64 рубля, следует из данных Московской биржи.

АКЦИИ ВЫРОСЛИ

На российских финансовых площадках в последнюю торговую сессию к вечеру возобладал оптимизм, и акции все-таки выросли, несмотря на противоречивую динамику в течение дня. Позитивный фон поддержала дорожающая нефть. Баррель сорта Brent вечером повышался на 2,9%, до 30,30 доллара.

Нефть в пятницу растет на фоне надежд на постепенное восстановление спроса на сырье по мере ослабления карантинных мер по всему миру. Текущая неделя может стать уже второй подряд, когда отмечается рост цен на "черное золото".

Американские фондовые индексы вечером растут на 1,5-1,6%. Оптимизма рынкам добавляют признаки улучшения отношений между США и Китаем. Ранее в пятницу китайские СМИ сообщили, что главы делегаций на торговых переговорах США и Китая в ходе телефонного разговора договорились создать благоприятные условия и атмосферу для реализации первой фазы торговой сделки.

В лидерах роста цены на российской площадке оказались бумаги "Яндекса" (+2,2%), "Мосбиржи" (+1,9%), МТС (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,8%), "Роснефти" (+1,5%). Снизились акции ЛСР (-4,2%), "Аэрофлота" (-1,7%), ММК (-1%), "Магнита" (-0,8%), ММК (-1%).

НАБИУЛЛИНА И МИНФИН ПОДДЕРЖАЛИ РУБЛЬ

Уверенности рублю, кроме внешнего позитива, в течение торгов добавили заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Она, в частности, считает, что суть бюджетного правила менять нельзя, как-то серьезно корректировать цену отсечения нефти сейчас также неактуально. Благодаря бюджетному правилу накоплены средства ФНБ, которые можно использовать для того, чтобы компенсировать падение нефтегазовых доходов для бюджета, пояснила она.

При этом Банк России допускает вариант снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, то есть на 1 процентный пункт, на следующем заседании в июне, заявила Набиуллина.

Наконец, она считает текущий уровень госдолга РФ одним из самых низких в мире, что создает дополнительную устойчивость для экономики. При этом Набиуллина полагает, что есть потенциал его увеличения, и такая возможность обсуждается.

Рубль позитивно отреагировал на сообщение Минфина о покупках валюты в рамках бюджетного правила в мае, хотя результат в целом совпал с ожиданиями рынка, отметил Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Ведомство с 13 мая по 4 июня будет продавать валюту на 193,1 миллиарда рублей, ежедневный объем продаж составит 11,4 миллиарда. С 7 апреля по 12 мая объем продаж был эквивалентен 77,8 миллиарда рублей, что соответствует ежедневным продажам в размере 3,5 миллиарда", — напомнил аналитик.

На таком фоне доллар и евро вечером падают к рублю на 0,9% каждый. Рублевая цена нефти колеблется при этом около уровня 2,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рынок акций РФ продолжает консолидацию под сопротивлением, расположенным на уровне 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Его пробой вверх может стать сигналом к продолжению восстановления. Однако у "быков" в последние сессии не хватает сил даже на тестирование этой отметки. С другой стороны, поводов для активизации продаж также не наблюдается. При этом в случае ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и снижения спроса на риск, в рамках следующей недели индекс Мосбиржи может отступить в нижнюю половину диапазона 2500-2700 пунктов" — добавил он.

Сырьевые валюты в ближайшей перспективе имеют потенциал роста при поддержке позитивной динамики цен на нефть и металлы, оценивает Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Рубль имеет преимущество, поскольку Россия быстрее других развивающихся рынков может вернуть себе привлекательность carry trade за счет более быстрых темпов снижения вмененной волатильности", — добавил он.

Прошедшую неделю доллар провел в основном в диапазоне 73-75 рублей, говорит Зварич. "Отметим, что выход из сложившегося коридора может дать направление дальнейшему среднесрочному движению американской валюты", — добавил он.