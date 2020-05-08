МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Профучастники торгов не увидели серьезных потерь при сбое в торгах Мосбиржи на фондовом рынке в пятницу перед праздничными выходными на фоне снижения объемов торгов в текущие дни и в это время отправились на обеденный перерыв, сообщили они РИА Новости.

Ранее в пятницу биржа сообщила о приостановке с 12.08 мск торгов на фондовом рынке. Торги были восстановлены в 12.50 мск. Как позднее сообщала биржа, торги приостанавливались из-за программной ошибки в работе серверов доступа торгово-клиринговой системы.

При этом на сайте биржи последние значения котировок акций и уровней индексов относятся к 11.56 мск. Колебания в пятницу до момента остановки торгов были достаточно скромными. Индекс Мосбиржи к тому моменту снижался на 0,53%, долларовый РТС — на 0,79%.

По оценкам Московской биржи, в апреле 2020 года среднедневной объем торгов на рынке акций составил 95,5 миллиарда рублей, в начале мая – 66 миллиардов рублей, или 69% от объема торгов апреля.

В апреле 2019 года среднедневной объем торгов на рынке акций 41,1 миллиарда рублей против 31,4 миллиарда рублей в начале мая, уточнили РИА Новости в пресс-службе Московской бирже.

"Каких-то важных событий в это время не происходило, инвесторы перенесли сбой, по времени приблизительно совпавший с обеденным перерывом, спокойно", — отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

ОЦЕНКА УЧАСТНИКОВ РЫНКА

"Ничего особо страшного. Рынок — вялый, активность между праздниками низкая, больших ценовых движений не наблюдается. Многие этого сбоя просто не заметят. Вот если бы шла активная торговля — другое дело", — отметил советник гендиректора "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

Ващенко из "Фридом Финанс" также считает, что это не является критичным для биржи или брокерского бизнеса.

"В этом промежутке времени торги не столь активны, как в момент начала торгов в РФ, Европе и США (Европа в летнее время открывается одновременно с российским рынком, США – в 16.30 по мск). Но для нас, как для провайдеров биржевой активности, любые сбои и остановка операций критичны. Хотя от этого не застрахована ни одна биржа в мире", — в то же время говорит руководитель управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса ГК "Финм" Дмитрий Леснов.

Остановка торгов длилась менее часа, учитывая относительно невысокую активность в этом промежутке времени, условно можно оценить, что на этот период приходится в среднем всего около 3-4% от общего объема дневных торгов, отмечает эксперт.