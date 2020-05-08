МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Российские банки по состоянию на 6 мая одобрили 58,5% рассмотренных заявок граждан на кредитные каникулы, говорится в аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

Банк России провел опрос 66 кредитных организаций о результатах их работы по реструктуризации задолженности граждан, включая предоставление кредитных каникул, за период с 20 марта по 6 мая. По данным ЦБ, в адрес кредитных организаций от заемщиков поступило 1,4 миллиона обращений об изменении условий кредитного договора, в том числе в связи со снижением дохода, возникшим в результате распространения коронавирусной инфекции.

"По состоянию на 6 мая банками рассмотрено 1267,1 тысяч заявлений граждан. Процент рассмотренных заявок вырос до 88,9% от общего числа поступивших (82,6% по результатам мониторинга за период с 20 марта по 22 апреля). Удовлетворено 741,4 тысяч заявлений о реструктуризации кредитов, отказано – по 525,7 тысячам заявлений. Доля одобренных требований увеличилась – с 54,9 до 58,5% от рассмотренных", — сказано в материалах регулятора.

На рассмотрении в банках находится свыше 150 тысяч требований, из них 59,4% – по потребительским кредитам физических лиц, 24,6% – по кредитным картам, 11,3% – по ипотечным кредитам; 3,7% – по автокредитам. За период с 20 марта по 6 мая банками была проведена реструктуризация кредитных договоров на общую сумму свыше 330 миллиардов рублей

Отказ в предоставлении кредитных каникул в основном происходил из-за превышения максимального размера кредита (в 76,2% случаев). Процент удовлетворения заявок по сравнению с итогами прошлого мониторинга вырос по всем категориям кредитов. При этом наиболее существенное увеличение отмечено по потребительским кредитам с лимитом кредитования, заемщиками по которым являются физические лица – 71,8% от рассмотренных против 56,1% по результатам предыдущего мониторинга.

Самый высокий процент одобрения заявок по-прежнему по ипотечным кредитам – 78,1% (74,3% по итогам прошлого мониторинга). Всего за период с 20 марта по 6 мая было удовлетворено 30,2 тысяч заявок.