МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Нерезиденты с 27 апреля по 7 мая купили на внутреннем рынке РФ валюту на 28,2 миллиарда рублей, сообщает ЦБ РФ в еженедельном аналитическом обзоре "Финансовый пульс".

"Нерезиденты и дочерние иностранные банки в отчетный период приобрели валюты на 28,2 миллиарда рублей. Курс рубля к доллару США значительно не изменился", — говорится в обзоре.