МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Более половины российских предприятий ожидает, что восстановление их деятельности после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, займет меньше года, говорится в еженедельном аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

По опросу ЦБ, в период с 17 по 30 апреля доля предприятий, столкнувшихся с отменой или сокращением заказов, осталась близкой к 50%. Около 30% компаний сообщают о недостатке оборотных средств, около 25% не могут вести бизнес в текущих условиях, сказано в обзоре. При этом большая часть предприятий не планирует использовать действующие меры господдержки, такие как беспроцентный кредит на зарплату, льготные кредиты, кредитные и налоговые каникулы.

"Более половины предприятий (62%) ожидают, что восстановление после снятия ограничительных мер займет меньше года", — также говорится в аналитическом обзоре регулятора.