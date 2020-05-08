МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Доходы мирового игрового рынка в 2020 году достигнут 159,3 миллиарда долларов, увеличившись на 9,3% в годовом выражении за счет роста спроса в условиях пандемии коронавируса, прогнозирует в своем отчете исследовательская компания NewZoo.

"Мы прогнозируем, что мировой рынок гейминга в 2020 году получит доходы в размере 159,3 миллиарда долларов, что на 9,3% больше, чем в прошлом году", — говорится в документе.

"Одним из факторов роста в этом году является повышенный интерес к играм из-за мер по изоляции, связанных с COVID-19", — указывают эксперты. Еще один фактор — запуск консолей нового поколения, который ожидается к концу года.

За время пандемии и самоизоляции наибольший рост потребительских расходов пришелся на сегмент мобильных игр, — по прогнозу экспертов, доходы сегмента в 2020 году составят 77,2 миллиарда долларов, увеличившись на 13,3% в годовом исчислении. При этом из ожидаемых 2,6 миллиарда любителей мобильных игр лишь 38% будут готовы платить за них.

Доходы сегмента консольных игр, по прогнозу компании, вырастут на 6,8% в годовом исчислении до 45,2 миллиарда долларов, число игроков составит более 729 миллионов.

Доходы сегмента компьютерных игр, как ожидается, вырастут на 4,8%, до 36,9 миллиарда долларов в 2020 году, число пользователей составит около 1,3 миллиарда человек. "Этот рост почти полностью связан с мерами по изоляции. … Тем не менее, сегмент ПК не является полностью незатронутым (последствиями пандемии — ред.): анонсы игр на ПК также откладываются из-за COVID-19", — указывают эксперты.