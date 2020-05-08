МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) МТС в национальной и иностранной валютах на отметке "BB+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочные РДЭ компании в обеих валютах сохранены на уровне "B".

"МТС — крупнейший мобильный оператор России по выручке и числу абонентов… Рейтинги имеют преимущество за счет лидирующего положения МТС на крупном рынке мобильной связи России", — говорится в релизе агентства. Другими поддерживающими рейтинг факторами являются конкурентная среда и высокая прибыльность, считают аналитики Fitch.

Агентство отмечает также негативное влияние на рейтинг со стороны материнской АФК "Система". Рейтинг МТС на уровне "BB+" находится на две ступени выше рейтинга АФК, что отражает влияние АФК "Система" на операционные и стратегические решения компании. "Согласно нашей методологии, более сильная дочерняя структура может иметь рейтинг максимум на два уровня выше более слабой материнской консолидированной группы", — объясняет агентство.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова.