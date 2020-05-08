ВАШИНГТОН, 8 мая /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы в пятницу закрылись в плюсе после выхода статистики по безработице, которая оказалась лучше ожиданий, а также на позитивных новостях о прогрессе в отношениях США и КНР, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 1,91%, до 24331,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,58%, до 9121,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,69%, до 2929,80 пункта.

В пятницу минтруда США сообщило о росте безработицы в стране в апреле до 14,7% — самого высокого уровня с момента начала ведения статистики министерством в 1948 году. По данным Национального бюро экономических исследований (NBER), этот уровень стал самым высоким с 1940 года. При этом аналитики ждали роста безработицы до 16% с уровня марта в 4,4%.

Поддерживает торги и ослабление напряженности в отношениях США и Китая. По данным китайских СМИ, главы делегаций США и КНР на торговых переговорах, которые прошли в формате телефонного разговора, договорились создать благоприятные условия и атмосферу для реализации первой фазы торговой сделки.