МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения основных биржевых индексов РФ и ослабления рубля на фоне сползания рынка нефти, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся за неделю примерно на 1% каждый — до 2614 и 1125 пунктов соответственно.

Цена на нефть марки Brent при этом опустится на 0,5 доллара за баррель марки Brent — до 30,4 доллара, а курс евро на форексе останется немного выше 1,08 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара на внутреннем валютном рынке за неделю повысится на 0,5 рубля, до уровня 73,9 рубля, евро — на 1 рубль, до 80,7 рубля, также ожидают аналитики.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ НАСТРОЕНИЙ

Владимир Евстифеев из банка "Зенит" предполагает, что рыночные настроения остаются нестабильными: инвесторы пока не могут определиться с ключевыми факторами для дальнейшей динамики.

Наиболее интересная макроэкономическая статистика следующей недели приходится на пятницу, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

В частности, станет известно изменение промышленного производства и розничных продаж Китая и США за апрель и предварительная оценка ВВП еврозоны в первом квартале, отмечает она.

"С одной стороны, рынки в эти дни черпают оптимизм от ожиданий восстановления экономической активности после снятия карантинных мер, а с другой, явно осторожничают, не будучи уверенными в последствиях ослабления ограничений. Последнее увеличивает чувствительность рискованных активов к негативным новостям", — говорит аналитик.

В то же время на фондовых и нефтяных площадках стараются сохранить веру в лучшее и не отказываются от попыток поднять индикаторы выше, добавляет эксперт.

По мнению Валерия Вайсберга из ГК "Регион", котировки Brent в ближайшее время постараются закрепиться выше 30 долларов за баррель, снижая объем выпадающих доходов компаний и бюджетов стран-производителей.

РУБЛЬ ПОПАДЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕ

Ослабление карантинных ограничений (и рост импорта в связи с этим) и заметное уменьшение объема продаж валюты Центробанком РФ в сочетании с возобновившимся оттоком средств нерезидентов будут препятствовать существенному ослаблению доллара против рубля, также рассуждает Вайсберг.

Минфин предложит в мае-июне валюты на продажу примерно в 2,5 раза больше, но при текущей стоимости Urals дополнительные продажи валюты со стороны ЦБ РФ могут прекратиться уже к середине мая, поясняет свои оценки эксперт.

Курс доллара в рамках предстоящей недели ожидается в диапазоне 73–75 рублей с попытками пробоя его верхней границы на фоне слабости рынка энергоносителей и возможного снижения спроса на риск, добавляет Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Сразу после майских праздников активность инвесторов и объемы торгов на российских рынках могут возрасти, рассуждает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Тем не менее, по нашим оценкам, ожидать формирования определенного тренда краткосрочно не приходится с учетом неустойчивости ценовой конъюнктуры нефти, а также подавленности глобальных риск-аппетитов из-за опасений длительного восстановления мировой экономики после пандемии. Динамика торгов на будущей неделе будет отличаться неоднородностью, продолжая зависеть главным образом от нефтяных цен, динамики внешних площадок, "вирусного" новостного фона, а также сигналов о торговых отношениях США и КНР", — добавил он.

При этом экономические условия внутри страны начинают проигрывать зарубежным, следует из анализа экспертов.

"Ожидаем, что будет преобладать отрицательная динамика. Основная причина — возможное ухудшение ситуации в экономике из-за того, что ограничительные меры пока снять не удается. В столице предприятия розничной торговли и сервиса будут закрыты до конца мая, это приведет к ухудшению ситуации с занятостью, потребительским и промышленным спросом", — поясняет Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс".

В сложившихся обстоятельствах Зварич ожидает отступления индекса Мосбиржи в нижнюю половину диапазона 2500–2700 пунктов.

Кожухова же всё же полагает, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2600-2715 пунктов, долларовый индекс РТС — в районе 1100-1150 пунктов.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

"Основное давление может прийтись на нефтяные компании и банки", — считает Зварич. Хуже рынка будут акции финансового сектора, поскольку инвесторы могут опасаться распространения кризиса в банковский сектор, поясняет он.

"Лучше рынка могут быть электроэнергетики, а просадка потребсектора, скорее всего, будет локальной. Также лучше рынка могут оказаться представители цветной металлурги", — добавляет эксперт.

Что же касается отдельных историй, то Ващенко отмечает, что в фокусе будут операционные результаты компаний "Алроса", ЛСР и "Черкизово", также финансовые результаты опубликуют "Акрон", ТГК-1, TCS, "Русал", Qiwi, "Башнефть", "Мостотрест".