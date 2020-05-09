МОСКВА, 9 мая /ПРАЙМ/. Американская компания Tesla переносит штаб-квартиру из Калифорнии в Техас и Неваду в связи с несогласием властей разрешить компании возобновить производство на фоне связанных с коронавирусом ограничений, сообщил глава компании Илон Маск.

Ранее СМИ сообщили, что санитарные власти округа Аламида в Калифорнии запретили компании возобновить производство на фоне ограничений властей в связи с коронавирусом.

"Tesla немедленно подает иск против округа Аламида. Неизбранный и невежественный "и.о. санитарного врача" действует вопреки губернатору, президенту, нашим конституционным свободам и просто здравому смыслу!" — написал Маск в Twitter.

По его словам, это стало "последней каплей".

"Tesla немедленно переносит штаб-квартиру и будущие программы в Техас/Неваду", — добавил Маск.

Он отметил, что если компания и останется в городе Фримонт (в округе Аламида), то "это будет зависеть от того, как в будущем будут обходиться с Tesla".

Производство на заводе во Фримонте, штат Калифорния, было остановлено с 23 марта из-за ограничений в связи с распространением коронавируса. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом ранее в четверг разрешил производствам в некоторых частях штата возобновить работу с пятницы.