 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 08/05/2020
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 183.610 185.570 185.620 7.582
Роснефть 344.450 349.450 345.650 8.925
Мосэнерго 19645.000 19945.000 19945.000 0.468
Лукойл 4835.500 4839.500 4832.000 7761144.39
Сургнфгз 36.860 37295.000 37.210 4.82
Сургнфгз п 35885.000 36285.000 36485.000 6.734
ГМКННик 20190.000 20192.000 20144.000 2599919.304
Полюс Золото 11974.000 11975.500 11973.000 918834.413
Сбербанк 195.630 196.280 195.610 3.518
Сбербанк п 179.800 180.200 180.110 5.057
ВТБ 0.035 0.036 0.035 0.366

 