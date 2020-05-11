Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 08/05/2020
|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|183.610
|185.570
|185.620
|7.582
|Роснефть
|344.450
|349.450
|345.650
|8.925
|Мосэнерго
|19645.000
|19945.000
|19945.000
|0.468
|Лукойл
|4835.500
|4839.500
|4832.000
|7761144.39
|Сургнфгз
|36.860
|37295.000
|37.210
|4.82
|Сургнфгз п
|35885.000
|36285.000
|36485.000
|6.734
|ГМКННик
|20190.000
|20192.000
|20144.000
|2599919.304
|Полюс Золото
|11974.000
|11975.500
|11973.000
|918834.413
|Сбербанк
|195.630
|196.280
|195.610
|3.518
|Сбербанк п
|179.800
|180.200
|180.110
|5.057
|ВТБ
|0.035
|0.036
|0.035
|0.366
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