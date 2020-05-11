МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно растут на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.37 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,83% — до 4,66 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,72%, до 138,1 доллара, "Лукойла" — увеличивалась на 0,18%, до 65,86 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,16% — до 4,99 доллара, "Газпром нефти" — на 1,46%, до 22,52 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличивалась на 0,51% — до 27,51 доллара, "Северстали" — на 0,34%, до 11,79 доллара, НЛМК — на 1,06%, до 17,11 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,32% — до 0,94 доллара, Сбербанка — на 1,4%, до 10,42 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 2,29% — до 14,28 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 0,65% — до 3,87 доллара. Стоимость бумаг "Магнита" уменьшалась на 1,24% — до 11,14 доллара, "Ленты" — на 0,59%, до 2,11 доллара.