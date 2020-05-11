МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник растут на новостях об ослаблении карантинных мер в ряде стран Европы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.44 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,86% — до 5986,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,24%, до 4560,72 пункта, немецкий DAX — на 0,46%, до 10956 пунктов.

Оптимизм трейдеров по-прежнему поддерживается ростом надежд на скорое восстановление экономики. Европейские страны продолжают ослаблять меры, принятые для борьбы с пандемией коронавируса. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о возможном постепенном открытии школ и магазинов.

Экономист Principal Global Investors Боб Баур (Bob Baur), чье мнение приводит агентство Блумберг, полагает, что рынки закладывают в цены возможные перспективы экономического роста.