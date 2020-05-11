МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов понедельника закрылись разнонаправленно на фоне опасений по поводу возможности новой волны заражений коронавирусом в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,5%, до 2894,80 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,2%, до 1804,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,5%, до 24602,06 пункта, южнокорейский KOSPI снизился на 0,5%, до 1935,40 пункта. Японский Nikkei 225 при этом вырос на 1,1%, до 20390,66 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 — на 1,3%, до 5461,2 пункта.

Инвесторы обратили внимание на новости о том, что после долгого перерыва в китайском Ухане, откуда началось распространение вируса, за два последних дня было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом, при этом все случаи – локальные. Трейдеры опасаются того, что ограничительные меры были сняты преждевременно и существует вероятность второй волны заражений.

"Таким образом, рынки, скорее всего, останутся чувствительными к новостям о новых случаях COVID-19 в странах, которые начали ослаблять ограничения", — сказал агентству Франс Пресс аналитик National Australia Bank Тапас Стрикленд (Tapas Strickland).

В то же время, поддержку некоторым азиатским индексам оказали заявления регулятора Китая, который является крупнейшей экономикой Азии, о дальнейшем принятии денежно-кредитных мер для стабилизации экономики.