МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Курс иены в понедельник днем снижается к доллару на новостях об ослаблении карантинных мер в ряде стран, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.27 мск курс доллара к иене рос до 107,24 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,65 иены, курс евро к доллару снижался до 1,0816 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0840 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,33%, до 100,07 пункта.

Давление на иену, которая традиционно считается надежным активом, оказывают новости о смягчении карантинных мер в ряде стран. Так, по сообщениям агентства Рейтер, Япония заявила в понедельник, что может отменить чрезвычайное положение во многих регионах уже на этой неделе. Кроме того, Новая Зеландия и Великобритания заявили о планах по ослаблению ограничений, а Франция открыла магазины уже в понедельник.

"Улучшение настроений инвесторов по отношению к рисковым активам после нестабильности на финансовых рынках отражает их оптимизм по поводу того, что мировая экономика прошла пик спада экономической активности из-за COVID-19", — сказал агентству аналитик MUFG Bank Ли Хардман (Lee Hardman).

Несмотря на то, что инвесторы с оптимизмом отыгрывают новости о возобновлении экономической активности во всем мире, аналитики, опрошенные агентством, считают, что преждевременная отмена карантинных мер может спровоцировать новую волну заражений коронавирусом.