МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются более чем на 1% в понедельник на фоне опасений инвесторов относительно возможности новой волны коронавируса в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,17%, до 24003 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,02%, до 9124,38 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,25%, до 2891,88 пункта.

Инвесторы следят за данными о распространении коронавируса в мире, который продолжает оказывать давление на мировую экономику. Так, новости о том, что после долгого перерыва в китайском Ухане, откуда началось распространение вируса, за два последних дня было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом, усилили опасения инвесторов по поводу второй волны инфицирования.

В то же время, экономические данные показывают, что деловая активность в мире начала медленно стабилизироваться после ослабления ограничительных мер в ряде стран. Тем не менее, аналитики предупреждают, что преждевременная отмена карантинных мер может спровоцировать новую волну заражений коронавирусом.

"Рынки сосредотачиваются на открытии экономик и мерах по их стабилизации, "медведи" пытаются оценить, можно ли игнорировать вторую волну и экономический ущерб", — сказал агентству Рейтер аналитик Societe Generale Кит Джакс (Kit Juckes).