МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы опускаются в понедельник на опасениях вокруг вероятности новой вспышки коронавируса в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.37 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,94%, до 24103,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,24%, до 9099,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,67%, до 2910,3 пункта.

Инвесторы отказываются от приобретения рисковых активов на фоне возвращения неопределенности в ситуации с коронавирусом. Новости о том, что после долгого перерыва в китайском Ухане, откуда началось распространение вируса, за два последних дня было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом, усилили опасения инвесторов по поводу второй волны инфицирования.

"Разница в том, что у властей есть сейчас более конкретные планы, чем четыре месяца назад. Будет переломным моментом, если мы не сможем сделать лекарство для лечения вируса", — приводит агентство Рейтер мнение портфельного менеджера Sparrow Growth Fund Джеральда Спэрроу (Gerald Sparrow).

В то же время, экономические данные показывают, что деловая активность в мире начала медленно стабилизироваться после ослабления ограничительных мер в ряде стран. Тем не менее, аналитики предупреждают, что преждевременная отмена карантинных мер может спровоцировать новую волну заражений коронавирусом.