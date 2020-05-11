МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Курс доллара в понедельник вечером растет по отношению к основным мировым валютам на новостях об ослаблении карантинных мер в ряде стран, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.58 мск курс доллара к иене рос до 107,55 иены с уровня предыдущего закрытия в 106,65 иены, курс евро к доллару снижался до 1,0817 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0840 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,35%, до 100,08 пункта.

Инвесторы следят за ситуацией с распространением коронавируса. Трейдеры обратили внимание на то, что ряд стран заявил о снятии карантинных мер, несмотря на прирост случаев заражений. Так, Новая Зеландия и Великобритания заявили о планах по ослаблению ограничений, а Франция открыла магазины уже в понедельник.

Также правительство Японии заявило о снятии чрезвычайного положения в стране с ближайшее время. При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, опасаются, что это может привести к большему приросту числа зараженных коронавирусом.