ВАШИНГТОН, 11 мая /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Итоги отчетности компаний в США за первый квартал 2020 года показали новые тренды для вложений, которые связаны в основном с растущей диджитализацией экономики, рассказал РИА Новости управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев.

"Не столь выгодными стали вложения в бизнес-недвижимость, рестораны, отели. Напротив, компании, которые предоставляют онлайн-платформы для конференций (Zoom), развлечений (Netflix), покупок (Amazon), теперь более привлекательны", — сказал он.

По его словам, все больше компаний начинают задумываться о переводе сотрудников на удаленную работу, и это тоже влияет на настрой инвесторов.

"Раньше компании боялись вести бизнес через Всемирную паутину из соображений безопасности, но вирус заставил их это сделать, и теперь процесс перевода сотрудников на удаленную работу ускорился. Это помогает компаниям экономить как деньги, так и время сотрудников", — добавил он.

Аналитик отметил, что именно поэтому "менее подверженным кризису в первом квартале оказался индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ (падение 10,42%)".

"Для сравнения, индекс широкого рынка S&P 500 упал в два раза ниже — на 19,92%", — отметил он.

По словам Королева, курс на диджитализацию продолжится и во втором квартале, и после него.

Что касается общих экономических показателей, то итоги первого квартала указывают на то, что во втором будет "резкое снижение прибыли на 40,6% и снижение выручки на 10,9%". Королев добавляет, что снижение выручки продолжится и в третьем квартале и составит 23%, по прибыли — 5,2%.

Он также отмечает другой тревожный сигнал на фондовом рынке. "С одной стороны, вероятнее всего, компании получат гораздо более низкие доходы в 2020 году, а с другой — цена их на бирже растет из-за беспрецедентных стимулов со стороны американского Центробанка и вкачивания средств в их ликвидность", — подчеркнул он.

"Это наводит на мысль о том, что компании США будут в очередной раз переоценены, а это опасность для создания очередного биржевого пузыря", — заключил собеседник агентства.

На прошлой неделе в США закончилась неделя финансовой отчетности, большинство американских компаний показали снижение прибыли. Однако аналитики предсказывают, что это только начало, поскольку главный удар медицинского кризиса приходится на второй квартал 2020 года.

Ранее американский Центробанк (ФРС) сообщал, что кризис в здравоохранении значительно отразится на экономической активности, занятости и инфляции в краткосрочной перспективе, он также представляет значительные риски для экономического прогноза в среднесрочной перспективе.

Дальнейшее направление монетарной политики будет определяться с учетом множества факторов, в том числе состояния рынка труда, ожиданий по инфляции и международных событий.

ФРС продолжит выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое необходимо для поддержки рынка. В фондовый рынок США для поддержания экономической активности государством уже вложены триллионы долларов.