АЛМА-АТА, 12 мая /ПРАЙМ/. ВВП Казахстана по итогам января-апреля 2020 года снизился на 0,2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года из-за падения производства в секторе услуг после введения карантина по COVID-19, сообщил министр национальной экономики республики Руслан Даленов.

В начале марта министерство национальной экономики прогнозировало рост ВВП на текущий год на уровне 4,1%, однако после обвала на мировых сырьевых и финансовых рынках прогноз был пересмотрен. Теперь по итогам нынешнего года министерство ожидает снижения ВВП на 0,9%. В свою очередь Национальный банк в конце апреля не исключил, что падение ВВП в текущем году может составить 1,3%.

"Производство товаров выросло на 5,8%. В то же время производство услуг сократилось на 4%. В результате чего ВВП в целом снизился на 0,2%", — сообщил Даленов во вторник, выступая на заседании правительства с докладом о результатах социально-экономического развития страны за первые четыре месяца текущего года.

Министр отметил, что "снижение в секторе услуг обусловлено ограничениями в связи с принятыми карантинными мерами".

По его данным, инфляция в отчетном периоде в годовом выражении составила 6,8%.

В Казахстане 11 мая истек срок чрезвычайного положения, введенного в середине марта из-за пандемии коронавируса. Тогда специальным постановлением была ограничена работа крупных объектов торговли, приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров и других объектов с массовым скоплением людей, были запрещены все массовые мероприятия и установлены ограничения на въезд и выезд из страны. В конце апреля президент сообщил о смягчении карантина в регионах, где ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль. В частности, в стране было частично возобновлено внутреннее авиасообщение.

В Казахстане подтверждено более 5,2 тысячи случаев коронавируса, 32 из них с летальным исходом.