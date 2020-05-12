МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник снижаются на опасениях второй волны эпидемии COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,59% — до 2877,71 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,65%, до 1792,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,78%, до 24163,29 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,1%, до 20370,51 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,79%, до 1920,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,19%, до 5396,2 пункта.

В то время как страны во всем мире ослабляют карантинные ограничения и постепенно открывают экономику, инвесторы начинают беспокоиться о второй волне инфекции. Как сообщают СМИ, в китайском городе Ухань, откуда началась эпидемия, в понедельник было зарегистрировано пять новых случаев заболевания.

Рынки также внимательно следят за торговыми отношениями США и Китая. Американский президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что США не заинтересованы обсуждать новые, более выгодные для Китая условия торгового соглашения.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Китая. Инфляция в стране в марте замедлилась до 3,3% в годовом выражении с 4,3% месяцем ранее.