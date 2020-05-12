МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 12 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (апрель) -66 -46 (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 4,3% 3,3% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) -1,2% -0,9% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (апрель) -1,5% -3,1% (факт)
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,023% 0% (факт)
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 2,1% 1,7%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) -0,1% -0,2%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) -0,4% -0,8%
16:00 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
16:00 USD США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)    
17:00 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)    
17:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса    
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 0,782%  
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (апрель) -747,5 млрд долл -119 млрд долл
23:00 USD США — Недельные запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти (API) 8,4 млн барр  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за апрель 2020    
  RUB Группа Черкизово — операционные результаты за апрель 2020    
  RUB Группа ЛСР — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 29.04.2020) 78 — див-д 2018 30 — див-д 2019
  RUB Магнит — закрытие реестра для участия в ГОСА (04.06.2020, заочное) 137,38 (9м2018) + 166,78 (фин) — див-д 2018 147,19 (9м2019) + 157 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 19.06.2020) — див-д 2019