События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 мая
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 12 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (апрель)
|-66
|-46 (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|4,3%
|3,3% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|-1,2%
|-0,9% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (апрель)
|-1,5%
|-3,1% (факт)
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,023%
|0% (факт)
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|2,1%
|1,7%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|-0,1%
|-0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|-0,4%
|-0,8%
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|0,782%
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (апрель)
|-747,5 млрд долл
|-119 млрд долл
|23:00
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти в США по данным Американского института нефти (API)
|8,4 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за апрель 2020
|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за апрель 2020
|RUB
|Группа ЛСР — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 29.04.2020)
|78 — див-д 2018
|30 — див-д 2019
|RUB
|Магнит — закрытие реестра для участия в ГОСА (04.06.2020, заочное)
|137,38 (9м2018) + 166,78 (фин) — див-д 2018
|147,19 (9м2019) + 157 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 19.06.2020) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200512/831426300.html