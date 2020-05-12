МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к росту после умеренного ослабления к доллару и евро в начале торгов вторника, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.12 мск снижался на 3 копейки – до 73,39 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 79,41 рубля. На старте торгов они оба прибавляли по 22 копейки к уровню предыдущего закрытия.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,6% — до 30,1 доллара за баррель.