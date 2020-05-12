МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Московская биржа 13 мая запускает торги недельными опционами на фьючерсы на обыкновенные акции "Газпрома" и Сбербанка, сообщила биржа.

"13 мая 2020 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги недельными опционами на фьючерсы на обыкновенные акции "Газпрома" и Сбербанка", — говорится в сообщении.

Новые серии опционов на фьючерсы "Газпрома" и Сбербанка с экспирацией через две недели будут добавляться в торговую систему еженедельно. Экспирация недельных опционов будет осуществляться по средам в вечерний клиринг.

"По итогам 2019 года объемы торгов квартальными и месячными опционами на фьючерсы на акции "Газпрома" и Сбербанка превысили 21 миллиард рублей и 17 миллиардов рублей соответственно", — отмечается в сообщении Мосбиржи.