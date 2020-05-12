МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Курс рубля днем во вторник стабилизировался недалеко от уровней закрытия торгов в пятницу и слабо колеблется в парах с долларом и евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.57 мск вторника растёт на 6 копеек, до 73,46 рубля, курс евро — снижается на 3 копейки, до 79,53 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает при этом на 1,9%, до 30,2 доллара за баррель.

РУБЛЬ ИЩЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКИ

Курс рубля в течение торгов вторника менял направление динамики к доллару и евро на смешанном внешнем фоне. Так, доллар успел подняться на 32 копейки, а евро максимально рос на 22 копейки относительно уровня предыдущего закрытия торгов, которое произошло в пятницу.

Однако на фоне усиления роста нефтяных котировок рубль нашел возможность укрепиться. В результате доллар максимально снижался почти на 20 копеек, евро опускался почти на 37 копеек относительно закрытия пятницы.

К текущему моменту рубль стабилизировался недалеко от уровней закрытия предыдущей торговой сессии.

Рубль по-прежнему "зажат" в диапазоне 73-76 к доллару, отмечает начальник управления валютных операций "МТС Банка" Олег Кочетков.

"Очень мягкие комментарии главы ЦБ РФ в пятницу, например, о возможности снижения ставки сразу на 100 б.п. привели к усилению спроса на ОФЗ и оказали поддержку рублю. В то же время обстановка на внешних рынках остается неопределенной, спрос на риск очень осторожный, а настроения участников переменчивые. Это не позволяет локальной валюте расти и обновить максимумы", — поясняет он.

К середине дня на валютных площадках развивающихся рынков не наблюдалось единой динамики, в свою очередь замечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. При этом ряд европейских фондовых индексов демонстрировал слабую позитивную динамику, фьючерсы на акции в США незначительно снижались, добавил он.

Рубль в этих условиях демонстрировал лишь незначительное снижение к доллару, обращает внимание аналитик.

"На российском рынке с 13 мая Минфин увеличивает объем регулярных продаж валюты по сравнению с предыдущим периодом. Тем не менее, еще в апреле ЦБ конвертировал весь объем валюты от сделки по продаже Сбербанка, поэтому фактический объем валютных продаж ЦБ на ближайший месяц будет меньшим по сравнению с апрелем, несмотря на увеличение регулярных продаж Минфина", — обращает внимание Кравченко.

Поскольку цены на нефть Urals превышают 25 долларов за баррель, то в условиях прекращения упреждающей реализации валюты со стороны Банка России в рамках продажи Сбербанка фактор продажи валюты, вероятно, будет оказывать меньшую поддержку рублю, также считает аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов.

ПРОГНОЗЫ

"И хотя мы пока склоняемся к снижению (ключевой — ред.) ставки (ЦБ РФ — ред.) на 50 б.п., такой сигнал, вероятно, продолжит подогревать интерес нерезидентов к российскому долговому рынку, поэтому завтрашние аукционы по размещению ОФЗ могут пройти довольно успешно и оказать поддержку рублю", — полагает Жирнов.

Что же касается сегодняшнего дня, то Кочетков ожидает торги в районе 73-74 рублей за доллар.

"В течение дня ожидаются выступления целого ряда представителей ФРС США, которые определят дальнейшую динамику валютного рынка", — также отмечает Кравченко.