МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Курс доллара снижается во вторник днем по отношению к другим основным мировым валютам на обострении торговых отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.07 мск курс доллара к иене снижался до 107,45 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,66 иены, курс евро к доллару рос до 1,0837 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0806 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,22%, до 100,02 пункта.

Давление на настроения инвесторов продолжает оказывать обострение отношений между Китаем и США. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты не заинтересованы в обсуждении новых, более выгодных для Китая условий торгового соглашения между двумя странами.

Кроме того, инвесторы сомневаются в ослаблении ограничительных коронавирусных мер в ряде стран. Аналитики считают, что преждевременное снятие ограничений может привести ко второй волне инфицирования. Так, в китайском городе Ухане, откуда началась эпидемия, в понедельник было зарегистрировано сразу пять новых случаев заболевания после длительного перерыва.

"Несмотря на то, что количество случаев заражения было относительно небольшим, они все равно оказывают давление, и опасения рынка по поводу угрозы второй волны инфекций COVID-19 растут и отражают сложный путь, который предстоит пройти мировой экономике", — сказал агентству Рейтер аналитик MUFG Bank Ли Хардман (Lee Hardman).