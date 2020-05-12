МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Рубль наращивает обороты укрепления: доллар ранее во вторник опустился ниже 73 рублей – впервые в мае.

Курс доллара расчетами "завтра" к 16.29 мск снижается на 40 копеек, до 73 рублей, курс евро — на 19 копеек, до уровня 79,37 рубля, следует из данных Московской биржи. А несколькими минутами ранее американская валюта опускалась до 72,97 рубля – минимума с 30 апреля.

Ослабление американской валюты на форексе и дорожающая нефть поддерживают курс рубля.

Евро на форексе растет на 0,6% до 1,0873 доллара. Нефть при этом дорожает на 2,6%, до 30,4 доллара за баррель сорта Brent.