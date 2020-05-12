МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник показывают рост, рынки оценивают перспективы восстановления экономики на фоне продолжающегося кризиса из-за коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.42 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднимался на 0,58%, до 24362,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,13%, до 9204,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 2935,38 пункта.

"Мы переживаем очень нестабильный период, когда мы не наблюдаем ни настоящего снижения, ни сильного роста… Всё начнет приходить в норму. Но внимание рынков обращено на то, что значит эта нормализация и каково ее влияние на компании и экономику", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного экономиста Spartan Capital Securities Питера Кардильо (Peter Cardillo).

Кризис, связанный с коронавирусом, негативно отразился на мировом спросе, торговле, производстве и перевозках. Аналитики ожидают снижение мирового ВВП в текущем году и его последующее восстановление в 2021 году, однако, пока нет точных оценок по влиянию пандемии на экономику.

Поддерживают настроения трейдеров новости по отношениям США и КНР. Ранее министерство финансов КНР сообщило о намерении с 19 мая отменить дополнительные пошлины на ряд импортируемых из США товаров, которые были введены в ответ на аналогичные меры США.

Сдерживает торги слабая статистика по США. Годовая инфляция в стране в апреле замедлилась до минимума за четыре с половиной года — до 0,3% с 1,5% в марте при прогнозе в 0,4%. Месячная дефляция ожидаемо составила 0,8% против дефляции в 0,4% месяцем ранее.