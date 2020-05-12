МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Курс доллара, традиционно выступающего более надежным активом, снижается во вторник вечером, трейдеры с оптимизмом восприняли заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о препаратах по облегчению симптомов коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.33 мск курс доллара к иене снижался до 107,33 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,66 иены, курс евро к доллару рос до 1,0864 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0806 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,41%, до 99,82 пункта.

Ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что, похоже, некоторые методы лечения ослабляют тяжесть или продолжительность заболевания коронавирусом, передает агентство Рейтер. По словам Харрис, организация внимательно изучает 4-5 наиболее перспективных препаратов.

Оптимизм вокруг отношений США и Китая также поддерживает рисковые настроения на рынке, что негативно сказывается на спросе на более надежные активы, в том числе американский доллар. Ранее Китай заявил, что с 19 мая отменит дополнительные пошлины на ряд импортируемых из США товаров, которые были введены в ответ на аналогичные меры Штатов.

Рынки также отыгрывают статистику из США. Согласно официальным данным, потребительские цены в стране в апреле выросли минимальными темпами с октября 2015 года — на 0,3% в годовом выражении при прогнозе в 0,4%, в марте годовая инфляция составляла 1,5%. В месячном исчислении дефляция ожидаемо составила 0,8% против дефляции в 0,4% в марте.