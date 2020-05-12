МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ после неуверенной торговли в течение всего дня на фоне противоречивой конъюнктуры мировых рынков по итогам вторника все-таки незначительно вырос.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов повысился на 0,02% до 2642,04 пункта, индекс РТС — на 0,08% до 1137,28 пункта.

Цена нефти вечером растет на 1,4%, до 30 долларов за баррель сорта Brent. Основные западные фондовые индексы колеблются без единой тенденции в пределах 1%.