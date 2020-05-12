МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Большая часть инвесторов TON склоняется к подаче иска в суд на основателя мессенджера Telegram и блокчейн-платформы TON Павла Дурова после закрытия проекта, сообщил РИА Новости инвестор TON, основатель проекта Tokenbox Владимир Смеркис.

Ранее во вторник Дуров сообщил о закрытии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram.

"На самом деле мы вот среди инвесторов, которые инвестировали в Telegram, обсуждаем разные варианты развития событий. … Есть большая достаточно часть инвесторов, которая склоняется к тому, чтобы подавать в суд на господина Дурова, так как потрачено практически 500 миллионов долларов, это 28% от привлеченных 1,7 миллиарда долларов на проект и взамен потраченных этих инвестиций инвесторы ничего не получают. Они получают лишь возврат 72%", — сказал Смеркис.

"Не стоит забывать, что многие инвесторы пользовались помощью различного рода брокеров и фондов, которые также съедают некоторую комиссию, и в итоге части инвесторов на выходе останется порядка, примерно, 63%. Поэтому, я думаю, что судебные иски к компании Telegram и Дурову будут, посмотрим, как эта история будет развиваться. Я думаю, что не исключен тот вариант событий, что все-таки команде Telegram нужно будет пойти на уступки своим инвесторам и как-то пересмотреть, дать что-то взамен потерянным средствам", — сказал он.

Смеркис добавил, что минимальное количество инвесторов проекта склоняется к тому, чтобы подписывать кредитный договор с последующим возвратом средств, который ранее предлагала им компания. "Минимальное количество людей склоняется к тому, чтобы подписывать кредитный договор и одалживать деньги компании, потому что они, во-первых, не обеспечены ничем, кроме доброго имени Павла Дурова. То есть речи не идет о том, чтобы в случае неотдачи долга этот долг конвертировался в акции, например, компании Telegram", — указал он.

"Относительно закрытия проекта — это действительно печально, потому что я с первого дня лично верил в проект. Проект был интересным, быстрые транзакции — быстрее чем и у биткоина, и у Ethereum, и в связи с регуляторными такими событиями, связанными с Комиссией по ценным бумагам (США, SEC ранее подала иск к Telegram в связи с проведенным ICO — ред.), проект закрывается. Проект, который должен был служить более чем 400 миллионам пользователей", — добавил он.

Telegram в 2019 году привлек 1,7 миллиарда долларов в проект блокчейн-платформы TON. Однако власти США через суд потребовали наложить штрафы на компанию и ее филиал TON Issuer Inc и взыскать полученные ими средства в пользу государства. Telegram в связи с этим отложил запуск проекта до завершения суда в США — 30 апреля 2020 года. Месяц назад американский суд отказал Telegram в апелляции на временный запрет передавать Gram покупателям.

В конце апреля 2020 года компания направила письмо инвесторам и предложила им получить возмещение в размере 72% первоначальных инвестиций из-за отсрочки запуска TON или же дождаться 30 апреля 2021 года и получить вместе с токенами 110% своих инвестиций. Позднее, в начале мая, Telegram отказалась от варианта выплаты возмещения в размере 110% первоначальных вложений инвесторам из США.