МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Сервис микроблогов Twitter Inc. разрешит сотрудникам работать из дома после снятия ограничений, введенных из-за COVID-19, если такое желание возникнет у них, сообщил Twitter.

Компания сообщила, что сумела быстро отреагировать на распространение коронавируса и позволила сотрудникам работать из дома. "Последние несколько месяцев показали, что мы можем так работать. Поэтому, если наши сотрудники захотят… продолжать так работать вечно, мы сделаем это", — сообщил сервис, уточнив, что будет рад возвращению сотрудников в офис.

Twitter планирует начать открытие офисов в ближайшие месяцы, но вопрос о возвращении сотрудников остается за ними. Компания уточняет, что большинство офисов будет открыта не раньше сентября. Кроме того, Twitter отменил командировки для своих сотрудников и мероприятия компании до конца 2020 года. Решение о проведении мероприятий в 2021 году будет принято к концу текущего года.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — соцсеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заболевания, свыше 278 тысяч человек скончались.