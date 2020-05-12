МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Сервис заказа такси Uber Technologies Inc., у которого также есть бизнес по доставке еды Uber Eats, может купить сервис Grubhub, написала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Uber Technologies Inc. намерен приобрести Grubhub Inc… Uber… ранее в этом году обратился к Grubhub с предложением о покупке, и компании продолжают обсуждать возможное объединение", — сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией.

Компания Grubhub позднее заявила, что не комментирует слухи, при этом отметила, что "объединение компаний может быть оправданным в нашем сегменте".

На фоне новостей акции Grubhub подскочили в цене на 34,5%, капитализация компании выросла с 4,3 миллиарда долларов до 5,8 миллиарда долларов. Бумаги Uber растут в цене на 5%, стоимость компании составляет около 57,5 миллиарда долларов.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.

Grubhub — сервис по доставке готовой еды из ресторанов и кафе, основан в 2004 году. Работает в США и Лондоне. Компании принадлежат бренды Grubhub, Seamless, LevelUp, AllMenus и MenuPages.