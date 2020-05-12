МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль к вечеру вторника растерял часть роста против доллара и евро, следует из данных Московской биржи.

Повышение рынка нефти частично компенсировалось сползанием фондовых индексов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.40 мск снижался на 8 копеек, до 73,32 рубля, курс евро — повышался на 3 копейки до уровня 79,59 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар опускался до 72,97 рубля, евро — до 79,19 рубля (минимумы с 30 апреля).

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ РАСТИ

Российская валюта в течение вторника в основном повышалась против доллара и евро. Основной тон задавал растущий рынок нефти.

Марка Brent вечером прибавляла 2,4%, до 30,35 доллара за баррель, на фоне позитивных новостей от нефтедобытчиков, а в течение дня она дорожала до 30,69 доллара. О намерении дополнительно сократить объемы добычи нефти к сделке ОПЕК+ сообщили Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ. Саудовская Аравия хочет сократить добычу на дополнительный 1 миллион баррелей в сутки, Кувейт — на 80 тысяч баррелей, а ОАЭ — на 100 тысяч баррелей в день.

Впрочем, о понизившемся спросе на риск сигнализирует разнонаправленная динамика западных рынков, которые меняются в пределах 1%.

Понизившийся объем продаж валюты со стороны ЦБ РФ также уменьшил поддержку курсу российской валюты. Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 8 мая составил 14,8 миллиарда рублей — минимум с 17 апреля. Максимально регулятор продавал в день в апреле валюты на 23 миллиарда рублей. А всего с 10 марта продажи составили в эквиваленте около 555 миллиардов рублей.

В итоге доллар вечером снижался к рублю на 0,1%, евро оставался стабильным. Рублевая цена нефти колебалась при этом около уровня 2,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль демонстрирует весьма позитивную для нынешних условий динамику, полагает Алексей Коренев из ГК "Финам".

"Заметного роста он, конечно, показать не может, тем более, что стоимость углеводородов не обеспечивает ему соответствующей поддержки, но некоторое укрепление по отношению к основным мировым валютам наблюдается", — добавил он.

Возможный иностранный спрос на ОФЗ может поддерживать рубль на фоне завтрашних аукционов Минфина, первых после двухнедельной праздничной паузы, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

Минфин России 13 мая на безлимитных аукционах по размещению госбумаг предложит ценные бумаги двух выпусков: ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года и ОФЗ 26233 с погашением в июле 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Устойчивость ценовой конъюнктуры нефтяного рынка сейчас остается невысокой, считает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Кроме того, ЦБ РФ снижает объемы продажи валюты — до уровней вблизи 200 миллионов против ежедневных объемов, близких к 270 миллионам в середине прошлой недели. В этих условиях считаем, что курс доллара в среду будет колебаться в диапазоне 72,7-74 рубля", — оценил он.