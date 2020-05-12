МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Соцсеть Facebook обнаружила 50 миллионов постов с недостоверной информацией о коронавирусе в апреле, сообщила компания.

"В апреле мы поместили предупредительные надписи (о наличии дезинформации в статье — ред.) примерно на 50 миллионов единиц контента, связанного с COVID-19", — говорится в сообщении компании. Facebook уточняет, что сотрудничает более чем с 60 организациями, которые проверяют достоверность информации более чем на 50 языках.

Facebook также отметил, что направил более двух миллиардов человек на ресурсы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других органов здравоохранения через информационный центр, созданный в соцсети.

В середине апреля Facebook также принял решение о том, чтобы начать показывать специальные сообщения о мифах, касающихся COVID-19, пользователям социальной сети, которые поставили "лайк" или прокомментировали посты с дезинформацией о коронавирусе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заболевания, свыше 278 тысяч человек скончались.