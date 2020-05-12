МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) итальянской банковской группы UniCredit S.p.A. до "BBB-" с "BBB" вслед за суверенным рейтингом Италии, прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Fitch аналогичным образом понизило долгосрочные рейтинги банков Intesa Sanpaolo и Mediobanca S.p.A. Долгосрочный РДЭ Unione di Banche Italiane S.p.A. был понижен до "BB+" с "BBB-" и оставлен в списке на пересмотр в возможным повышением (Rating Watch Positive, RWP).

Краткосрочные РДЭ UniCredit, Intesa Sanpaolo были понижены до "F3" с "F2", Unione di Banche Italiane — до "B"/RWP c "F3"/RWP.

Рейтинговые действия следуют после понижения рейтинга Италии до "BBB-" с "BBB" со стабильным прогнозом в конце апреля. Краткосрочные РДЭ страны в обеих валютах были понижены до "F3" с "F2". Такое действие было связано со значительным влиянием пандемии COVID-19 на экономику Италии. По мнению агентства, долгосрочные РДЭ UniCredit, Intesa Sanpaolo и Mediobanca не должны быть выше суверенного.

UniCredit — одна из крупнейших финансовых организаций, функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе Unicredit. Он является одним из крупнейших российских банков с иностранным участием.