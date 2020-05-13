МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду утром заметно снижается по основным индексам, сильнее всего дешевеют бумаги "Транснефти", свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск среды снижался на 0,93% — до 2617,34 пункта, индекс РТС – на 1,26%, до 1122,92 пункта.

В аутсайдерах торгов – привилегированные акции "Транснефти". Бумаги компании исключены из состава индекса MSCI Russia по итогам полугодового пересмотра индекса. Изменения вступят в силу на закрытие торгов 29 мая. На этом фоне префы "Транснефти" к текущему моменту снижаются 2,13% и уже падали на 2,5% — до 130250 рублей.