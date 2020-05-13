МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду снижаются, инвесторы оценивают данные по ВВП Великобритании и опасаются второй волны коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.32 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 1,33% — до 5915,21 пункта, французский CAC 40 — на 2,04%, до 4381,48 пункта, немецкий индекс DAX — на 2,07%, до 10595 пунктов.

Инвесторы обратили внимание на статистику из Великобритании. ВВП страны в первом квартале 2020 года, по предварительной оценке, снизился в годовом выражении на 1,6%, а в квартальном — на 2%.

Согласно официальным данным, британская экономика сократилась на 5,8% в марте по сравнению с февралем на фоне распространения коронавируса и ограничений, введенных, чтобы остановить его распространение.

Позднее в среду участники торгов ожидают также макроэкономические данные из еврозоны. Европейское статистическое агентство Евростат обнародует данные по промпроизводству в марте. Как прогнозируют эксперты, показатель обрушился на 12,1% в месячном выражении и на 12,4% — в годовом.

На настроения инвесторов также продолжает оказывать влияние ситуация с коронавирусом. Растут опасения по поводу второй волны заражений в снявших карантин странах. Во вторник глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предупредил о том, что поспешное снятие карантинных мер грозит новыми вспышками коронавируса и в конечном итоге замедлит восстановление экономики.