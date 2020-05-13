МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Цена на медь растет в среду на фоне новостей о перебоях поставок из Замбии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.24 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,9% — до 2,355 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,01% — до 5256,5 доллара, алюминия — на 1,34%, до 1477,5 долларов, цинка — на 1,16%, до 2005 доллара за тонну.

Инвесторы обратили внимание на новости о том, что Замбия — крупный экспортер меди, временно закрыла свою границу с Танзанией, чтобы усилить меры по борьбе с распространением коронавируса, при этом задержав поставки меди через Дар-эс-Салам.

Поддержку рынку промышленных металлов также оказывает рост на биржах. Положительная динамика зафиксирована на рынках Азии, которая является крупнейшим потребителем меди. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут 0,1-0,95%.