МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в среду снижается на противоречивых сигналах, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 15.40 мск снижается на 0,61%, до 2626 пунктов, индекс РТС — на 0,73%, до 1129,03 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" опускается в то же время на 50 копеек, до 73,21 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 79,64 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,5%, до 30,13 доллара за баррель.

Азиатские площадки закрыли торги разнонаправленно, основные европейские биржевые индексы снижаются на 0,7-1,65%, фьючерсы на главные американские индексы поднимаются примерно на 0,9%.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В аутсайдерах торгов – привилегированные акции "Транснефти". Бумаги компании исключены из состава индекса MSCI Russia по итогам полугодового пересмотра индекса. Изменения вступят в силу на закрытие торгов 29 мая.

На этом фоне префы "Транснефти" к текущему моменту снижаются в цене 3,33%, а ранее в среду падали на 4,1%, до 128 100 рублей.

При этом увеличение веса акций "Полюса" (+1,59%) и Polymetal (+0,73%) в индексе MSCI Russia по итогам полугодового пересмотра оказывало им некоторую поддержку, обращает внимание Елена Кожухова из компании "Велес Капитал".

В целом же российский рынок акций продолжает снижаться по широкому спектру активов.

В лидерах снижения также – бумаги "Татнефти" (префы дешевеют на 2,44%, обыкновенные акции – на 2,38%), акции "Интер РАО" (-1,91%), АФК "Система" (-1,9%), ММК (-1,67%), "Распадской" (-1,62%), а также акции Московской биржи (-1,5%) и бумаги Сбербанка (префы дешевеют на 1,38%, обыкновенные акции – на 1,39%).

В то же время депозитарные расписки TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", дорожают на 2,19% после небольшого утреннего снижения, когда падало большинство бумаг на Московской бирже.

Чистая прибыль группы по МСФО за прошлый квартал выросла на 26% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 9 миллиардов рублей.

Малоликвидные акции "Иркута" дорожали на 3,2% во время совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок с участием президента РФ Владимира Путина, на котором тот, в частности, заявил, что необходимо загрузить заказами российские авиастроительные заводы, повысив спрос на отечественные самолеты.

К текущему моменту акции компании после краткосрочного снижения вновь вернулись к росту и прибавляют 2,37%.

Также среди лидеров роста – акции "Юнипро" (2,45%), "Магнита" (1,65%), "Русгидро" (1,58%), ОГК-2 (1,53%) и ЛСР (1,1%).

ПРОГНОЗЫ

Итог сегодняшней сессии торгов российского рынка акций во многом будет определяться данными о запасах нефти в США и выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, считает Кожухова.

Весьма вероятно, что Пауэлл будет заверять инвесторов в готовности регулятора продолжать поддержку экономики всеми доступными способами, тем самым стремясь увеличить аппетит к риску, добавляет она.

Рост индекса Мосбиржи выше 2650 пунктов пока выглядит маловероятным, но все же возможным, при этом причин для снижения под отметку 2600 пунктов пока не просматривается, в свою очередь считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".