Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 14 мая
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 14 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (апрель)
|11%
|-38%
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (апрель)
|5,9 тыс
|-575 тыс
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (апрель)
|-0,4 тыс
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (апрель)
|5,2%
|8,3%
|9:00
|EUR
|Германия — -Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,3%
|0,3%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|-0,7%
|-0,7%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (апрель)
|-0,6%
|-0,6%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (апрель)
|-1,6%
|-2,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (апрель)
|-2,3%
|-3,1%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|3,169 млн
|2,5 млн
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (март)
|0,5%
|-5,7%
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|18:15
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 08.05)
|567,3 млрд долл (на 01.05)
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за апрель 2020
|RUB
|Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Трансконтейнер — ГОСА (реестр закрыт 21.04.2020, в заочной форме)
|480,37 — див-д 2018
|154,57 (1П2019) + 53,27 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 24.05.2020) — див-д 2019
|RUB
|Интер РАО — СД (о переносе утверждения стратегии на более поздний срок)
|RUB
|КТК /Кузбасская топливная компания/ — СД (о созыве ГОСА и о согласии на сделку с заинтересованностью)
https://1prime.ru/Financial_market/20200513/831438495.html