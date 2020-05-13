МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Доллар незначительно меняется к евро и иене в среду вечером после выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, который исключил вероятность отрицательной процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.03 мск курс доллара к иене опускался до 107,07 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,13 иены. Курс евро к доллару уменьшался до 1,0844 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0846 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 99,98 пункта.

Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США заявил, что позиция регулятора по отрицательным ставкам не изменилась, и этот инструмент по-прежнему не рассматривается. При этом во вторник американский президент Дональд Трамп призвал центробанк воспользоваться инструментом отрицательных процентных ставок, как это делают другие страны, для поддержки экономики.

"Беспокойство вызывает то, что Трамп сейчас говорит об этом (отрицательной ставке — ред.). Если взглянуть на примеры из прошлого, Федрезерв довольно часто делал то, чего хотел Трамп", — цитирует агентство Рейтер старшего стратега Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Хироюки Уэно (Hiroyuki Ueno).

Пауэлл также отметил, что кризис вокруг коронавируса вызывает опасения в долгосрочной перспективе. Аналитики уже прогнозируют, что в текущем году мировой ВВП, как и экономика США, в среднем покажут снижение, а в 2021 году перейдут к росту. При этом пока нет точных оценок по влиянию коронавируса на экономику.