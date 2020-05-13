МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Нерезиденты на аукционах Минфина России в апреле купили 37,9% размещенных облигаций федерального займа (ОФЗ) на 128,4 миллиарда рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России.

Минфин в апреле возобновил проведение аукционов ОФЗ после их приостановки в марте в связи с волатильностью на российском рынке. Благодаря спросу со стороны локальных инвесторов и нерезидентов на апрельских аукционах удалось успешно разместить ценные бумаги на сумму 338,7 миллиарда рублей, что составляет 56,4% из 600 миллиардов рублей, запланированных на второй квартал 2020 года.

"Основными покупателями на аукционах выступали СЗКО (системно значимые кредитные организации — ред.), которые приобрели 42,2% (142,9 миллиарда рублей по номиналу) от размещенного объема, доля нерезидентов и дочерних иностранных организаций составила 37,9% (128,4 миллиарда рублей по номиналу). Основной спрос наблюдался на ценные бумаги с постоянным купонным доходом, при этом два аукциона по размещению ценных бумаг с переменным купоном признаны несостоявшимися", — говорится в обзоре ЦБ.