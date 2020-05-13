МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Всплеск волатильности на российском валютном рынке в марте-апреле не сопровождался существенным изменением в поведении компаний и физлиц, основными проводниками валютной волатильности были нерезиденты, говорится в обзоре ЦБ РФ рисков финансовых рынков.

"В отличие от ситуации 2008–2009 и 2014–2015 годов всплеск волатильности на валютном рынке в марте-апреле 2020 года не сопровождался существенным изменением в поведении нефинансовых компаний и физических лиц. Основными проводниками волатильности на валютном рынке были нерезиденты", — сказано в документе.