МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Нерезиденты в апреле сократили к марту объемы покупки валюты на рынке РФ примерно втрое, приобрели ее за месяц на 108,9 миллиарда рублей, говорится в обзоре ЦБ.

"Нерезиденты и дочерние иностранные банки в апреле приобретали валюту. В совокупности данная категория участников купила иностранной валюты на биржевых торгах на 108,9 миллиарда рублей, что примерно в три раза меньше, чем в марте, однако также является существенным объемом", — сказано в документе.

Продажи на рынке акций РФ нерезидентами в апреле по сравнению с предыдущим месяцем сократились в восемь раз, до 12 миллиардов рублей, говорится в обзоре.

"Несмотря на покупки, наблюдавшиеся в начале месяца, иностранные инвесторы на вторичном биржевом рынке акций оставались нетто-продавцами. В целом за период продажи данных категорий участников составили 12 миллиардов рублей, что значительно ниже показателя за предыдущий месяц (95,3 миллиарда рублей)", — указывается там же.

Нетто-покупателями на рынке акций выступали системно значимые кредитные организации (СЗКО) — 35,7 миллиарда рублей и российские банки (8 миллиардов рублей); основными продавцами среди российских участников — некредитные финансовые организации (НФО), которые продали на сумму 31,7 миллиарда рублей.

"На российском рынке акций наблюдалось снижение волатильности и рост фондового индекса Мосбиржи на 5,7%. Понижательный тренд российских отраслевых биржевых индексов, наблюдавшийся в феврале – первой половине марта, в конце марта сменился ростом. В апреле положительная динамика продолжилась во всех отраслях российского рынка акций", — сообщается в обзоре.