МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду закрылись снижением на 1,5-3% после данных о снижении показателей промпроизводства еврозоны и Великобритании, а также ВВП королевства, рынки продолжают следить за ситуацией вокруг распространения коронавируса, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам сессии среды британский индекс FTSE 100 опустился на 1,51%, до 5904,05 пункта, французский CAC 40 — на 2,85%, до 4344,95 пункта, немецкий DAX — на 2,56%, до 10542,66 пункта.

Трейдеры обратили внимание на макростатистику по региону. Так, ВВП Великобритании в первом квартале 2020 года, по предварительной оценке, снизился в годовом выражении на 1,6%, а промпроизводство королевства в марте упало на 4,2% к февралю. Промпроизводство в марте в еврозоне при этом сократилось на 11,3% в месячном выражении. Хотя все три показателя оказались лучше прогнозов аналитиков, негативная динамика вызвала опасения у рынков по поводу перспектив восстановления экономики.

Ранее в среду выступил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Он отметил, что регулятор по-прежнему не рассматривает применение отрицательной ключевой ставки, а также заявил, что кризис вокруг коронавируса вызывает опасения в долгосрочной перспективе.

Рынки также обеспокоены рисками второй волны заражений. Во вторник глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предупредил о том, что поспешное снятие карантинных мер грозит новыми вспышками коронавируса и в конечном итоге замедлит восстановление экономики.

Повлияли на торги и корпоративные новости. Акции датской компании A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) подешевели на 6%. Компания предупредила, что ожидает во втором квартале заметного снижения объема перевозок по всем подразделениям. При этом в первом квартале компания получила чистую прибыль против убытка годом ранее. Бумаги Commerzbank подешевели на 7% после того, как банк сообщил об убытке в первом квартале против прибыли годом ранее.