МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ снизился в среду на фоне ухудшения конъюнктуры внешних рынков.

Падение западных фондовых индексов и уход вечером в минус нефтяных котировок оказали давление на стоимость российских активов.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов снизился на 1,4%, до 2604,98 пункта, индекс РТС — на 2,37%, до 1110,37 пункта.

РЫНОК ПОПАЛ ПОД ДАВЛЕНИЕ

Российский фондовый рынок в среду провел торги в минусе. Западные биржевые площадки задавали негативный тон, их фондовые индексы вечером падали на 1,5-2,9%.

Рынки отреагировали на заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла. По его словам, позиция регулятора по отрицательным ставкам не изменилась, и этот инструмент по-прежнему не рассматривается. Во вторник американский президент Дональд Трамп призвал ФРС воспользоваться инструментом отрицательных процентных ставок, как это делают другие страны, для поддержки экономики.

Рынок нефти вечером ушел в минус и терял 1,8%, до 29,44 доллара за баррель, несмотря на еженедельные данные по динамике запасов нефти в США. Запасы снизились впервые за 15 недель — на 0,1%, до 531,5 миллиона баррелей.

Давление на нефтяные котировки приходит от очередного прогноза ОПЕК на текущий год, которая теперь ожидает рекордного падения мирового спроса на нефть — более чем на 9 миллионов баррелей в сутки.

В лидерах падения цены сегодня оказались акции "Татнефти" (-5,1% префы, —4,5% "обычка"), префы "Транснефти" (-3,6%), акции НЛМК (-3,2%), "Яндекса" (-2,8%), ВТБ (-2,8%). Выросли бумаги "Полюса" (+2,6%), "Магнита" (+1,6%), Polymetal (+1,3%), "Фосагро" (+0,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в среду стремились к нижним границам краткосрочных диапазонов 2600 и 1100 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Негативным сигналом для "быков" выступает ускорение падения ближе к завершению торгов, но с технической точки зрения краткосрочная картина все еще остается нейтральной, ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 2550-2680 пунктов, оценила она.

"Однозначных технических сигналов в отношении смены краткосрочного тренда на нисходящий по основным индексам еще не поступило, но картина для "быков" скорее ухудшается. Надежды на скорое возвращение к прежней экономической активности уступают место страхам второй волны заражений и ухудшения ситуации из-за торговых войн, в связи с чем риски дальнейшей фиксации прибыли во второй половине недели сохраняются", — сказала Кожухова.

В четверг динамика торгов может оказаться неоднородной, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Восстановлению риск-аппетитов могут способствовать сигналы о новых стимулах. Так, американский конгресс на этой неделе обсудит приятие пакета стимулирующих мер объемом более 3 триллионов долларов. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в четверг будет колебаться в диапазоне 2600-2660 пунктов", — оценил он.