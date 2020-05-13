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МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Совет директоров группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, рекомендовал акционерам принять решение о выплате промежуточных дивидендов по итогам первого квартала 2020 года в размере 10,101 миллиарда рублей из расчета 78 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров ПАО "Фосагро" рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в объеме 10,101 миллиарда рублей из расчета 78 рублей на акцию (или 26 рублей на ГДР) из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 31 марта 2020 года", — говорится в сообщении.

Внеочередное собрание акционеров пройдет 19 июня в форме заочного голосования. Реестр для участия в собрании закрывается 25 мая. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано утвердить 6 июля. На заседании совета директоров в среду с докладом о работе предприятий группы в условиях пандемии коронавируса COVID-19 выступил гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев.

Он отметил, что общий объем средств, направленных "Фосагро" на поддержку мер профилактики и борьбы с коронавирусом как внутри компании, так и на усиление поддержки медицинской и социальной инфраструктуры городов присутствия, превышает 1,5 миллиарда рублей. "Комплекс реализуемых мероприятий дает свои результаты. На данный момент мы идем в полном соответствии с производственными планами", — сказал Гурьев, слова которого приводятся в релизе.

"Благодаря успешной реализации долгосрочной стратегии развития, компания продолжает уверенно смотреть в будущее и обеспечивать стабильные выплаты дивидендов и финансирование новых инвестиционных программ с применением наилучших доступных технологий, одновременно реализуя социальные и благотворительные проекты", — отметил в свою очередь председатель совета директоров "Фосагро" Ксавье Роле.

"Фосагро" в сентябре 2019 года утвердила новую дивидендную политику, базой для расчета стал свободный денежный поток (FCF). При отношении чистого долга к EBITDA менее 1x на дивиденды планируется направлять более 75% FCF, при отношении от 1x до 1,5x — 50-75% FCF, при отношении более 1,5x — менее 50% FCF. В качестве нижнего порога выплаты дивидендов установлено 50% от скорректированной чистой прибыли.

Группа "Фосагро" включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,67% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%). Free float составляет 30,35%.