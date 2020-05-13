МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) АФК "Система" на уровне "ВВ-" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.

"Портфель инвестиций АФК "Система" умеренно диверсифицирован… Это помогает сохранить некоторую стабильность выручки даже в кризисные периоды", — пишет Fitch, уточняя, что рейтинг поддерживается устойчивым финансовым профилем МТС, в которой компания владеет 50% долей.

Агентство отметило, что компания достаточно устойчива к влиянию пандемии коронавируса. Fitch полагает, что показатель левериджа будет волатильным в ближайшие два года и может снизится до 3,7х в 2020 году, вернутся к 4,2х в 2021 году, а в 2022 составить 4,1х.

Кроме того, агентство не ожидает продажи активов в будущем и полагает, что новые проекты компании будут финансироваться за счет выручки от существующих активов.