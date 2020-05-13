МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов назначен управляющим от России в совете управляющих Международного инвестиционного банка (МИБ), соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Одновременно согласно распоряжению от этой должности освобожден Сергей Сторчак. В апреле Максимов также сменил Сторчака на должности управляющего Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР) от России. В марте Сторчак покинул пост замминистра финансов РФ в связи с переходом на другую работу.

"Назначить заместителя министра финансов Российской Федерации Максимова Тимура Игоревича управляющим от Российской Федерации в совете управляющих Международного инвестиционного банка, освободив от этих обязанностей Сторчака Сергея Анатольевича", — указано в документе.

МИБ — международная межгосударственная организация. Банк был учрежден в 1970 году, штаб-квартира находится в Москве. Страны-участницы — Болгария, Вьетнам, Куба, Монголия, Россия, Румыния, Словакия и Чехия, также в 2015 году свое членство в МИБе после 15-летнего перерыва возобновила Венгрия.